Краснов стал сенатором от Нижегородской области вместо Вайнберга

С 27 февраля Нижегородскую область в Совете Федерации будет представлять Дмитрий Краснов. Такими полномочиями его наделили депутаты регионального Заксобрания, сообщили в пресс-службе ЗСНО.
Ранее должность нижегородского сенатора занимал Александр Вайнберг. В январе стало известно, что он оставил свой пост, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.
Дмитрий Краснов — почетный гражданин Нижнего Новгорода и области. Он известен в регионе как политик и управленец, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва.
«Признаюсь, жаль отпускать такого заместителя и надежного соратника. Тем не менее, я одобряю выбор депутатов и от всего сердца желаю Дмитрию Германовичу успехов!» — заявил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.