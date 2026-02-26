Третий раунд переговоров Ирана и США. Что известно о контактах

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.
О переговорах
По данным агентства Fars, роль посредника выполняет глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
В состав делегации исламской республики входят министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель министра по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
Позиция Ирана
Иран полностью готов как к мирному развитию событий, так и к военному сценарию, однако ставит своей целью предотвращение конфликта, заявил Арагчи.
Он подчеркнул, что «военного решения в отношении мирной ядерной программы Ирана не существует».
Иран никогда не стремился к разработке атомной бомбы, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Слова президента США Дональда Трампа о ядерных амбициях Тегерана «всего лишь пустая болтовня», заявил член комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского парламента, генерал Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Косари.
Иран считает возможным достичь справедливого и сбалансированного соглашения с США на переговорах в Женеве, указал Арагчи.
Он подчеркнул, что Иран на переговорах с США в Женеве будет осторожнее, учитывая предыдущий опыт.
Глава МИД Ирана также подчеркнул, что страна не разрабатывает ракеты большой дальности.
Позиция США
Администрация США не отказывается от контактов с Ираном, в том числе в Женеве, для урегулирования проблемы вокруг его ядерной программы дипломатическим путем, но есть и другие варианты действий, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
США хотят заключить бессрочную сделку по иранской ядерной программе, отметил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в ходе закрытой встречи 24 февраля, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
По данным Axios, в случае достижения соглашения по ядерному вопросу администрация Трампа хочет провести последующие переговоры о ракетной программе Тегерана и якобы поддержке проиранских военизированных формирований в регионе.
Как заявили американские чиновники, Трамп может согласиться на «символическое» обогащение урана, если Тегеран докажет, что это «не позволит ему создать ядерное оружие».
США опасаются, что возможный удар по Ирану вызовет масштабный ответ, который приведет к потерям среди американских граждан и политическим рискам, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Реакция в мире
Китайские власти надеются, что США не начнут военный конфликт с Ираном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По ее словам, власти КНР внимательно следят за развитием событий, связанных с Ираном.
Шиитское движение «Хезболлах» вмешается в военное противостояние между США и Ираном, если возникнет угроза свержения правящего в Тегеране строя, сообщил новостной портал Janoubia со ссылкой на представителя организации.
Возможность удара по Ирану
Советники Трампа считают, что для страны будет выгоднее, если первым удар по Ирану нанесет Израиль, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По их мнению, возможная атака Израиля спровоцирует ответ, который даст Вашингтону повод вступить в конфликт.
Чиновники считают, что американские избиратели гораздо активнее будут поддерживать боевые действия в Иране, если он применит силу против союзника США.
Тем не менее собеседники издания сходятся во мнении, что наиболее вероятным сценарием остается совместный американо-израильский удар.
Приближенные к вашингтонской администрации уверены, что США «будут бомбить» Иран, пишет газета.
По словам другого собеседника издания, среди вариантов американские власти рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с целью «обезглавить» страну, а также удары по ядерным объектам Тегерана.
Предыдущие раунды
В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.
Новые этапы переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошли 6 февраля в столице Омана и 17 февраля в Женеве.
Иранскую делегацию возглавлял Арагчи.
Во главе американской делегации был спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
После второго раунда переговоров в Женеве Тегеран и Вашингтон достигли понимания по ряду общих вопросов, сообщило агентство IRNA.
По словам Арагчи по итогам второго раунда переговоров, Иран и США достигли соглашения по ряду руководящих принципов, которые будут включены в текст возможной новой ядерной сделки.