Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян: Армения не намерена отказываться от российской военной базы

Глава правительства Армении Никол Пашинян во время визита в Польшу обозначил перспективы военной базы России в городе Гюмри. Он уточнил, что российские военные продолжат присутствовать в республике, а Ереван будет развивать сотрудничество с Москвой, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вопрос о том, намерены ли власти Армении добиваться вывода российских войск со своей территории, Николу Пашиняну задали на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Польском институте международных дел, уточняет «Интерфакс». В Польшу политик прибыл с двухдневным визитом 25 февраля.

«У нас нет никаких планов, программ, озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении российской военной базы», — ответил премьер.

Он уточнил, республика не отказывается от размещения в Гюмри российского контингента, и добавил, что Россия и Армения тесно сотрудничают в экономической и политической сфере.

Пашинян добавил, что в настоящее время Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но связи с Россией находятся на этапе трансформации. Он отметил, что республика будет развивать отношения с Москвой, но они меняются.

Глава армянского правительства также подчеркнул, что в заключении перемирия между Ереваном и Баку 8 ноября 2020 года решающая роль принадлежала российскому лидеру Владимиру Путину. Он добавил, что эта договоренность о перемирии впоследствии переросла в декларацию о мире, которая была подписана в 2025 году между Азербайджаном и Арменией в США.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше