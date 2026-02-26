Пашинян: Армения не намерена отказываться от российской военной базы

Вопрос о том, намерены ли власти Армении добиваться вывода российских войск со своей территории, Николу Пашиняну задали на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Польском институте международных дел, уточняет «Интерфакс». В Польшу политик прибыл с двухдневным визитом 25 февраля.
«У нас нет никаких планов, программ, озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении российской военной базы», — ответил премьер.
Он уточнил, республика не отказывается от размещения в Гюмри российского контингента, и добавил, что Россия и Армения тесно сотрудничают в экономической и политической сфере.
Пашинян добавил, что в настоящее время Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но связи с Россией находятся на этапе трансформации. Он отметил, что республика будет развивать отношения с Москвой, но они меняются.
Глава армянского правительства также подчеркнул, что в заключении перемирия между Ереваном и Баку 8 ноября 2020 года решающая роль принадлежала российскому лидеру Владимиру Путину. Он добавил, что эта договоренность о перемирии впоследствии переросла в декларацию о мире, которая была подписана в 2025 году между Азербайджаном и Арменией в США.