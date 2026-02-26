Мединский рассказал о передаче Украине тел 1 тыс. погибших военных

«Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал он в своем Telegram-канале.
