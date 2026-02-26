Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский рассказал о передаче Украине тел 1 тыс. погибших военных

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

«Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал он в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше