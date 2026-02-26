Politico: Россия вскоре сможет перехватывать европейское ядерное оружие

В статье говорится, что Россия оперативно усиливает и совершенствует защиту своего воздушного пространства. Если она сможет добиться коэффициента перехвата в 90%, который продемонстрировали США и Израиль в конфликте с Ираном в 2024 году, две единственные европейские ядерные державы — Великобритания и Франция — будут практические бессильны против России.