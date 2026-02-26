Politico: Россия вскоре сможет перехватывать европейское ядерное оружие

В статье говорится, что Россия оперативно усиливает и совершенствует защиту своего воздушного пространства. Если она сможет добиться коэффициента перехвата в 90%, который продемонстрировали США и Израиль в конфликте с Ираном в 2024 году, две единственные европейские ядерные державы — Великобритания и Франция — будут практические бессильны против России.
Politico обращает внимание на то, что Британия и Франция, в отличие от США, располагают менее разнообразным ядерным арсеналом и в основном полагаются на ограниченное количество боеголовок, размещенных на море.
Как подчеркнул автор исследования Сидхарт Каушал, возможности нанесения ударов по России двумя ядерными державами Европы в ближайшие годы подвергнутся проверке.
В последние месяцы в Европе особенно активно ведутся переговоры о создании «независимого ядерного зонтика» в дополнение к американскому оружию, напоминает издание.
* Институт RUSI признан в РФ нежелательной организацией