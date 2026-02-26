Ричмонд
Эксперт раскрыл, к чему приведет удар США по лидеру Ирана

Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к смене режима в Иране, как хотели бы США. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя информацию о планах США уничтожить главу Исламской Республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Для того чтобы достичь разумных целей, которые могут ставить перед собой США, тех сил, которые они развернули против Ирана, недостаточно. В лучшем случае они могут рассчитывать на уничтожение нескольких политических фигур», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что США, нанеся удар по руководству Исламской республики, могут только ослабить власть в стране, чтобы попытаться спровоцировать в стране цветную революцию. Эксперт уточнил, что Вашингтону в этом случае необходимо учитывать, что уничтожение даже группы руководителей не поставит под угрозу существование властной вертикали, которая существует по «орденскому принципу».

Сивков отметил, что представители руководства, которые придут на замену ликвидированным силами США предшественникам, смогут вернуть порядок в стране, даже если ее охватят беспорядки. Эксперт уточнил, что вероятность революции крайне невысока, так как митингующие вряд ли выйдут на улицы в условиях военных действий.

По мнению Сивкова, Дональд Трамп сейчас находится в сложной ситуации, так как поднял «ставки», но осознает, что достичь целей в противостоянии с Исламской Республикой будет крайне сложно.

«Трамп сейчас начинает нагнетать обстановку, пытаясь оправдать возможный удар по Ирану. Это факт», — добавил эксперт.

Ранее стало известно о планах США по уничтожению верховного лидера Ирана. Politico со ссылкой на источники сообщает, что ликвидация «верхушки», по мнению Белого дома, позволит заменить руководство Исламской Республики на, возможно, более лояльное к требованиям Вашингтона.

