Эксперт раскрыл, к чему приведет удар США по лидеру Ирана

Он добавил, что США, нанеся удар по руководству Исламской республики, могут только ослабить власть в стране, чтобы попытаться спровоцировать в стране цветную революцию. Эксперт уточнил, что Вашингтону в этом случае необходимо учитывать, что уничтожение даже группы руководителей не поставит под угрозу существование властной вертикали, которая существует по «орденскому принципу».
Сивков отметил, что представители руководства, которые придут на замену ликвидированным силами США предшественникам, смогут вернуть порядок в стране, даже если ее охватят беспорядки. Эксперт уточнил, что вероятность революции крайне невысока, так как митингующие вряд ли выйдут на улицы в условиях военных действий.
По мнению Сивкова, Дональд Трамп сейчас находится в сложной ситуации, так как поднял «ставки», но осознает, что достичь целей в противостоянии с Исламской Республикой будет крайне сложно.
«Трамп сейчас начинает нагнетать обстановку, пытаясь оправдать возможный удар по Ирану. Это факт», — добавил эксперт.