Эксперт раскрыл, к чему приведет удар США по лидеру Ирана

Он добавил, что США, нанеся удар по руководству Исламской республики, могут только ослабить власть в стране, чтобы попытаться спровоцировать в стране цветную революцию. Эксперт уточнил, что Вашингтону в этом случае необходимо учитывать, что уничтожение даже группы руководителей не поставит под угрозу существование властной вертикали, которая существует по «орденскому принципу».