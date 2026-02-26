Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инциденте с катером у берегов Кубы, заявил, что кубинские пограничники сделали то, что должны были сделать.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий. Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться. Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации», — сказал Песков журналистам.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше