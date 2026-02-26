Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы

«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий. Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться. Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации», — сказал Песков журналистам.
