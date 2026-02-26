Молдова укрепляет статус надежного торгового партнера — Осмокеску

Ранее Национальное бюро статистики опубликовало данные, согласно которым внешняя торговля Республики Молдова столкнулась с серьезным дисбалансом в 2025 году: импорт продолжает значительно превышать экспорт и растет более высокими темпами. Объем экспорта составил 3,8 миллиарда долларов, тогда как импорт достиг 10,9 миллиарда. По оценкам специалистов, это наибольшее превышение импорта над экспортом за всю историю независимости Молдовы, за исключением 2008 года.