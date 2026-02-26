Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова укрепляет статус надежного торгового партнера — Осмокеску

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Молдова укрепляет свой статус надежного торгового партнера благодаря реформам, ориентированным на европейский рынок, заявил глава Министерства экономического развития и цифровизации Еужениу Осмокеску в ходе встречи с генеральным директором по вопросам торговли и экономической безопасности Еврокомиссии Сабиной Вейанд.

Источник: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Осмокеску также подчеркнул, что движение Молдовы на ее европейском пути способствует привлечению иностранных инвестиций и созданию новых рабочих мест в стране, укрепляя ее «устойчивое экономическое развитие».

«Благодаря реформам и политике, ориентированной на европейский рынок, страна укрепляет свой статус надежного партнера в международных торговых цепочках», — заявил глава экономического ведомства.

Ранее Национальное бюро статистики опубликовало данные, согласно которым внешняя торговля Республики Молдова столкнулась с серьезным дисбалансом в 2025 году: импорт продолжает значительно превышать экспорт и растет более высокими темпами. Объем экспорта составил 3,8 миллиарда долларов, тогда как импорт достиг 10,9 миллиарда. По оценкам специалистов, это наибольшее превышение импорта над экспортом за всю историю независимости Молдовы, за исключением 2008 года.