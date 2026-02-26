Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия и средства его доставки — рассматривается вариант, что это будет французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. При этом «основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев».