ГД приняла проект обращения из-за риска передачи Украине ядерного оружия

«Депутаты Государственной думы обращаются к членам Национального собрания Французской Республики и Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием», — говорится в документе.
В своем обращении депутаты отметили, что беспристрастное расследование должно стать жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, которые планируют «грубейшее нарушение принципиальных обязательств».
Парламентарии также подчеркнули, что передача Киеву ядерного оружия может поставить мир на грань ядерной катастрофы и привести к «эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе». «Депутаты Государственной думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий», — указано в обращении.
Планы Лондона и Парижа.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия и средства его доставки — рассматривается вариант, что это будет французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. При этом «основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев».
Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, планы Лондона и Парижа передать ядерное оружие Киеву — «это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия, это уголовное преступление». «Недопустимо, когда руководство Франции, Англии за спиной своих парламентов, депутатов обсуждает кулуарно такие вопросы с киевским режимом, планируя передать Украине ядерное оружие», — констатировал он.