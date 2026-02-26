В Крыму почтили память погибших у стен парламента 12 лет назад

Глава партии «Русское единство» Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 к митингу присоединились прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили «продавить» вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.