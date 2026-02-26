В Крыму почтили память погибших у стен парламента 12 лет назад

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов, парламентарии и общественные деятели в День защитника Крыма возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании республиканского парламента.
«События, произошедшие 26 февраля 2014 года у стен Верховного совета АРК, стали точкой невозврата, началом Крымской весны. Произошел исторический перелом, мы поняли, что нам нужно двигаться в Россию, а на тот, украинский, берег мы уже не вернемся», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
В те дни крымчане осознали, что организаторы госпереворота готовятся уничтожить население полуострова, прикрываясь красивыми лозунгами о защите демократии на Украине, подчеркнул он. Но народ Крыма поднялся на защиту своей родной земли и доказал готовность оказывать сопротивление мятежникам.
«Каждый год мы возвращаемся к событиям февраля-марта 2014 года, отдаем дань памяти и уважения Валентине Корневой и Игорю Постному, которые погибли во время столкновений у стен парламента республики, благодарим крымчан за проявленное мужество и политическую мудрость», — добавил спикер парламента РК.
События 26 февраля 2014 года
26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.
В ответ лидеры запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России «Правого сектора»**. В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы — казаки и дружины самообороны.
Глава партии «Русское единство» Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 к митингу присоединились прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили «продавить» вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.
Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.
Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым». Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.
По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.
* запрещенная в РФ экстремистская организация.
**запрещенная в РФ террористическая организация.