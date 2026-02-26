Дефицит бюджета и инцидент с катером США на Кубе. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.
Лидеры обсудят сегодня международные темы, однако вопрос Совета мира и участия Минска в них совсем не главный: «Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, и сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута и эта тема».
О Совете мира
МИД России пока еще формулирует позицию по Совету мира и участию в нем: «Весьма неоднозначная позиция у целого ряда государств, в том числе дружественных нам. Они все принимаются во внимание».
О российской экономике
Падение нефтегазовых доходов у России есть: «Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, и говорил премьер-министр [РФ Михаил Мишустин] вчера».
Дефицит бюджета есть, «но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры».
Путин держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и ЦБ ситуацию с дефицитом бюджета: «Президент держит руку на пульсе и обсуждает и с правительством, и с Центробанком эту тему».
Встречи Путина с экономическим блоком проходят очень часто, иногда ежедневно: «Это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации, иногда они ежедневно проходят. Они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате».
Устойчивость российской экономики «абсолютно обеспечивается»: «Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто».
Об инциденте с американским катером в водах Кубы и ситуации в республике
Кремль исходит из того, что задержанные на катере, вторгшемся в воды Кубы, признались в подготовке терактов: «Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться».
Кубинские пограничники «сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации».
Россия призывает к сдержанности по ситуации вокруг Кубы: «Что касается безопасности вокруг острова, то, конечно, здесь очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий».
Никто не должен чинить препятствия решению гуманитарных вопросов на Кубе: «Главное сейчас — это гуманитарная составляющая. Конечно же, все гуманитарные вопросы граждан Кубы должны решиться, и никто не должен чинить препятствия».
Женщины, дети и другие граждане Кубы «должны иметь возможность удовлетворять свои социальные потребности».
Об отчете Мишустина в Госдуме
Представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным отчет в Государственной думе был глубоким и содержательным: «Безусловно это был очень глубокий отчет, содержательный. [Все] по делу».