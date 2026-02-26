Дефицит бюджета и инцидент с катером США на Кубе. Темы брифинга Пескова

Лидеры обсудят сегодня международные темы, однако вопрос Совета мира и участия Минска в них совсем не главный: «Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, и сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута и эта тема».