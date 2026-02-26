Ричмонд
Лавров связал обострение ядерной риторики на Западе с обидой на успехи РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров списал обострение ядерной риторики перед переговорами по Украине на обиды от того, что не получается добиться проигрыша РФ.

Источник: Reuters

«Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается, так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят “Украина побеждает”. Ну, если они так воспринимают картину», — сказал глава МИД РФ журналистам.

