Песков: «Совет мира» не будет главной темой встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко прилетел в Москву 25 февраля для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства 26 февраля. Во время мероприятия стороны затронут семь вопросов, которые касаются «двустороннего интеграционного взаимодействия». На заседании также обсудят основные направления реализации Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы и разработку проекта аналогичного документа на 2027−2029 годы.
В январе Владимир Путин и Александр Лукашенко получили от президента США Дональда Трампа приглашения вступить в «Совет мира». Президент Белоруссии подписал документ о присоединении к организации. Владимир Путин пока не дал согласия. В российском МИДе говорили, что у РФ остаются вопросы к уставу и мандату «Совета мира», поскольку в документе зафиксировано «“содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой”, а сектор Газа не упомянут ни разу».