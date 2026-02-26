Ричмонд
Песков: «Совет мира» не будет главной темой встречи Путина и Лукашенко

На сегодняшней встрече президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить «Совет мира» по сектору Газа, однако это далеко не главная тема. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

Источник: Пресс-служба Президента России

Александр Лукашенко прилетел в Москву 25 февраля для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства 26 февраля. Во время мероприятия стороны затронут семь вопросов, которые касаются «двустороннего интеграционного взаимодействия». На заседании также обсудят основные направления реализации Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы и разработку проекта аналогичного документа на 2027−2029 годы.

В январе Владимир Путин и Александр Лукашенко получили от президента США Дональда Трампа приглашения вступить в «Совет мира». Президент Белоруссии подписал документ о присоединении к организации. Владимир Путин пока не дал согласия. В российском МИДе говорили, что у РФ остаются вопросы к уставу и мандату «Совета мира», поскольку в документе зафиксировано «“содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой”, а сектор Газа не упомянут ни разу».

