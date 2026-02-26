Reuters: Китай использует новую тактику «электронного обмана»

Согласно статье, с августа прошлого года Китай как минимум 23 раза использовал беспилотник Wing Loong 2 с «позывным» YILO4200, который «маскировал» себя под другие воздушные средства.
В статье говорится, что в августе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело против белорусской авиакомпании Rada Airlines, которой принадлежит упомянутый Ил-62, санкции за перевозку персонала и грузов в Африку и из Африки, в том числе сотрудников группы «Вагнера». Настоящий белорусский Ил-62 все это время действовал под другим позывным и однажды находился в воздухе одновременно с китайским беспилотником, пытавшимся замаскироваться под него.
Эти операции — новый, тщательно продуманный элемент в расширяющемся присутствии Китая в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня, говорится в статье. Они включают использование средств радиоэлектронной борьбы и тактики обмана в режиме реального времени.
По словам аналитиков, хотя маскировка не сможет со 100%-ной вероятностью обмануть авиадиспетчеров или военные радары, она поможет Китаю выиграть время в ходе конфликта, скрыть стратегически важные операции по наблюдению или распространить необходимую дезинформацию.
Как уточняет Reuters, беспилотники Wing Loong обычно используются для наблюдения, но также могут выполнять операции командования и контроля, противолодочные операции и наносить высокоточные ракетные удары.