Reuters: Китай использует новую тактику «электронного обмана»

Китай постепенно меняет тактику в «серой зоне», используя военный беспилотник над Южно-Китайским морем для передачи ложных сигналов транспондера, передает агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, с августа прошлого года Китай как минимум 23 раза использовал беспилотник Wing Loong 2 с «позывным» YILO4200, который «маскировал» себя под другие воздушные средства.

Он передавал регистрационные номера других воздушных судов, в том числе подпавшего под санкции белорусского грузового самолета Ил-62, северокорейского пассажирского самолета Il-62, а также британского истребителя Typhoon и безымянного представительского лайнера Gulfstream.

В статье говорится, что в августе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело против белорусской авиакомпании Rada Airlines, которой принадлежит упомянутый Ил-62, санкции за перевозку персонала и грузов в Африку и из Африки, в том числе сотрудников группы «Вагнера». Настоящий белорусский Ил-62 все это время действовал под другим позывным и однажды находился в воздухе одновременно с китайским беспилотником, пытавшимся замаскироваться под него.

Reuters уточняет, что маршруты полетов китайского БПЛА в основном проходили мимо многочисленных военных объектов, сосредоточенных вокруг Тайбэя и южной части Тайваня, а также вблизи японских и американских баз на Окинаве и других островах архипелага Рюкю.

Как считают эксперты, таким образом Пекин отрабатывает «возможности приманки» на случай войны с Тайванем.

Эти операции — новый, тщательно продуманный элемент в расширяющемся присутствии Китая в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня, говорится в статье. Они включают использование средств радиоэлектронной борьбы и тактики обмана в режиме реального времени.

По словам аналитиков, хотя маскировка не сможет со 100%-ной вероятностью обмануть авиадиспетчеров или военные радары, она поможет Китаю выиграть время в ходе конфликта, скрыть стратегически важные операции по наблюдению или распространить необходимую дезинформацию.

Китайцы «репетируют» конфронтации вблизи Тайваня, отрабатывая «даже миллисекунды», которые могут сыграть роль в потенциальном конфликте, убеждены эксперты.

Как уточняет Reuters, беспилотники Wing Loong обычно используются для наблюдения, но также могут выполнять операции командования и контроля, противолодочные операции и наносить высокоточные ракетные удары.

