Reuters: Китай использует новую тактику «электронного обмана»

В статье говорится, что в августе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело против белорусской авиакомпании Rada Airlines, которой принадлежит упомянутый Ил-62, санкции за перевозку персонала и грузов в Африку и из Африки, в том числе сотрудников группы «Вагнера». Настоящий белорусский Ил-62 все это время действовал под другим позывным и однажды находился в воздухе одновременно с китайским беспилотником, пытавшимся замаскироваться под него.