Полковник Ходаренок: высадки сил США на Кубу после инцидента с катером не будет

На аналог инцидента в Тонкинском заливе 2 августа 1964 года ситуация с катером FL7726SH явно и решительно не тянет. Напомним, в этот день три катера Демократической Республики Вьетнам «вели себя агрессивно» по отношению эсминцу ВМС США «Мэддокс» (согласно американской версии), и командир корабля приказал произвести предупредительный выстрел. В ответ на это катера открыли огонь по эсминцу из крупнокалиберных пулеметов и произвели торпедные пуски, однако все торпеды прошли мимо цели. В начавшемся боестолкновении приняло участие звено американских палубных истребителей F-8 «Крусейдер» с авианосца «Тикондерога». Катера ДРВ получили повреждения и вышли из боя. По неподтвержденным данным, в этом бою один из северовьетнамских катеров был потоплен.