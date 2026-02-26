СМИ: эксперты по ядерным вопросам не согласны с выводами Белого дома о ядерной программе Ирана

Их (Тегеран) предупредили, чтобы они в будущем не предпринимали попыток восстановить свою программу вооружений, в частности ядерное оружие, но они продолжают. Они начинают все сначала.
Хотя в среду госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Тегеран сейчас не занимается обогащением урана, он добавил, что «они пытаются достичь того уровня обогащения, на котором в конечном итоге смогут (перестроить элементы своей ядерной программы)».
Несмотря на утверждения Белого дома о том, что Иран может произвести оружейный ядерный материал в течение нескольких дней, эксперты-ядерщики и представители ООН уверены, что ядерная программа Тегерана серьезно застопорилась после прошлогодних ударов США и Израиля, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Газета ссылается на спутниковые снимки и международные оценки, в которых нет доказательств того, Иран возобновил обогащение урана.
Со своей стороны, представитель иранского МИД заявил, что речь Трампа «изобиловала наглой ложью», пишет канадское информационное агентство The Canadian Press.
Что бы они (администрация Трампа) ни утверждали в отношении ядерной программы Ирана, иранских баллистических ракет… это наглая, неприкрытая ложь. Профессиональные лжецы хороши в создании иллюзии правды.
Он предупредил в своем аккаунте в соцсети Х, что переговоры в Женеве могут привести к соглашению только в случае «честной дипломатии».