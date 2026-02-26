Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: эксперты по ядерным вопросам не согласны с выводами Белого дома о ядерной программе Ирана

Эксперты в сфере ядерной безопасности сомневаются в возможностях Тегерана производить оружейный ядерный материал, а официальные лица Ирана в преддверии третьего раунда переговоров в Женеве обвинили администрацию Дональда Трампа в распространении «наглой лжи» насчет иранской ядерной программы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил об усилиях Ирана по восстановлению своей ядерной программы, которая сильно пострадала после того, как в прошлом году США нанесли ракетные удары по трем ключевым ядерным объектам страны.

Их (Тегеран) предупредили, чтобы они в будущем не предпринимали попыток восстановить свою программу вооружений, в частности ядерное оружие, но они продолжают. Они начинают все сначала.

Дональд Трамп
президент США

Хотя в среду госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Тегеран сейчас не занимается обогащением урана, он добавил, что «они пытаются достичь того уровня обогащения, на котором в конечном итоге смогут (перестроить элементы своей ядерной программы)».

Несмотря на утверждения Белого дома о том, что Иран может произвести оружейный ядерный материал в течение нескольких дней, эксперты-ядерщики и представители ООН уверены, что ядерная программа Тегерана серьезно застопорилась после прошлогодних ударов США и Израиля, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Газета ссылается на спутниковые снимки и международные оценки, в которых нет доказательств того, Иран возобновил обогащение урана.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что большая часть иранского обогащенного урана остается погребенной под поврежденными объектами и процесс обогащения фактически остановлен.

Со своей стороны, представитель иранского МИД заявил, что речь Трампа «изобиловала наглой ложью», пишет канадское информационное агентство The Canadian Press.

Что бы они (администрация Трампа) ни утверждали в отношении ядерной программы Ирана, иранских баллистических ракет… это наглая, неприкрытая ложь. Профессиональные лжецы хороши в создании иллюзии правды.

Эсмаил Багаи
представитель МИД Ирана

Он предупредил в своем аккаунте в соцсети Х, что переговоры в Женеве могут привести к соглашению только в случае «честной дипломатии».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше