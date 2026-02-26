Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова

«Сейчас западный мир ужаснулся от того, что происходило у него под носом последние 15−20−25 лет. Имею в виду… эти самые файлы Эпштейна. О том, что творилось на его, по настоящему, теперь уже можно сказать, людоедском острове. И вот задаешься всегда вопросом: “А что, не знали, не видели? Да нет”. И знали, и видели, только отворачивались и не хотели эту информацию… осознавать», — заявила Захарова, выступая в формате видеообращения в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».