Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова

«Сейчас западный мир ужаснулся от того, что происходило у него под носом последние 15−20−25 лет. Имею в виду… эти самые файлы Эпштейна. О том, что творилось на его, по настоящему, теперь уже можно сказать, людоедском острове. И вот задаешься всегда вопросом: “А что, не знали, не видели? Да нет”. И знали, и видели, только отворачивались и не хотели эту информацию… осознавать», — заявила Захарова, выступая в формате видеообращения в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Она отметила, что именно по этой причине необходимо делать различные доклады по преступлениям киевского режима и не только информировать об этом, но и делать так, чтобы эта информация была воспринята и стала руководством к действию.
В четверг в пресс-центре «Россия Сегодня» был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста».
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.