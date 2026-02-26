Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Западе знали, что происходило на острове скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, но не хотели осознавать эту информацию, а между осознанием и информированностью есть разница, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас западный мир ужаснулся от того, что происходило у него под носом последние 15−20−25 лет. Имею в виду… эти самые файлы Эпштейна. О том, что творилось на его, по настоящему, теперь уже можно сказать, людоедском острове. И вот задаешься всегда вопросом: “А что, не знали, не видели? Да нет”. И знали, и видели, только отворачивались и не хотели эту информацию… осознавать», — заявила Захарова, выступая в формате видеообращения в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Она отметила, что именно по этой причине необходимо делать различные доклады по преступлениям киевского режима и не только информировать об этом, но и делать так, чтобы эта информация была воспринята и стала руководством к действию.

В четверг в пресс-центре «Россия Сегодня» был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста».

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше