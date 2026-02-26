Ричмонд
Путин и Лукашенко встретились перед Высшим госсоветом Союзного государства

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились тет-а-тет перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.

Источник: Кристина Кормилицына/ТАСС

Фото лидеров, общающихся один на один в Кремле, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«В эти минуты президенты общаются тет-а-тет», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал содержательной повестку встречи Путина и Лукашенко.

Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства.

