Путин и Лукашенко встретились перед Высшим госсоветом Союзного государства

Фото лидеров, общающихся один на один в Кремле, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«В эти минуты президенты общаются тет-а-тет», — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал содержательной повестку встречи Путина и Лукашенко.
Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства.
Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.Читать дальше