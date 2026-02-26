Сенатор Джабаров: желание Трампа не поможет завершить бои на Украине за месяц

«Я уверен, что новый дедлайн, который был озвучен, в глазах Трампа выглядит вполне реалистично. К 4 июля в Вашингтоне надеются получить какие-то результаты своих усилий. Для президентской команды это будет особенный день в 2026 году, так как Штаты будут праздновать 250-летие независимости. Кроме того, в июне у Трампа будет собственный юбилей, а еще в эти даты пройдет чемпионат мира по футболу, который Штаты принимают второй раз. То есть много важных событий сойдутся в один большой праздник американизма», — сказал политолог.