Лукашенко в Кремле пошутил по поводу обращения «господин президент»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приехав в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным, пошутил по поводу обращения со стороны коменданта Московского Кремля.

Источник: © РИА Новости

Встречавший его комендант Кремля Сергей Удовенко приветствовал Лукашенко словами «господин президент». «Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — отреагировал президент Белоруссии.

