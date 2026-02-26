Встречавший его комендант Кремля Сергей Удовенко приветствовал Лукашенко словами «господин президент». «Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — отреагировал президент Белоруссии.
Лукашенко в Кремле пошутил по поводу обращения «господин президент»
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приехав в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным, пошутил по поводу обращения со стороны коменданта Московского Кремля.