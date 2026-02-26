Ричмонд
В Совфеде предсказали итоги саммита Путина, Зеленского и Трампа

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины, которую хочет организовать в ближайшее время американский лидер Дональд Трамп, вряд ли будет результативной. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что инициатива главы Белого дома заслуживает уважения. Он добавил, что Дональд Трамп не допускает, что Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта для сохранения власти.

«Мы не отказываемся от таких встреч, и, думаю, если будет просьба Трампа, Путин ее поддержит. Но говорить с Зеленским не о чем», — отметил Джабаров.

Сенатор напомнил, что Владимир Путин уже встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже в 2019 году. Тогда глава Зеленский выдвигал требования по Минским соглашениям, которые впоследствии игнорировал. «В итоге ничего выполнено не было. То же будет и на этот раз. Зеленский недоговороспособен», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что в ходе телефонной беседы Трампа и Зеленского последний выразил надежду, что конфликт с Россией удастся разрешить до конца года. Украинский президент также обсудил с Трампом переговоры на уровне лидеров.

