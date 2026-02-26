В Совфеде предсказали итоги саммита Путина, Зеленского и Трампа

Сенатор напомнил, что Владимир Путин уже встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже в 2019 году. Тогда глава Зеленский выдвигал требования по Минским соглашениям, которые впоследствии игнорировал. «В итоге ничего выполнено не было. То же будет и на этот раз. Зеленский недоговороспособен», — добавил Джабаров.