Путин: РФ и Белоруссия сделают все для военной безопасности Союзного государства

«Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами», — подчеркнул Путин.
Российский лидер уточнил, что надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
«Данный комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешней границы», — указал он.