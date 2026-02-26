Ричмонд
Путин: РФ и Белоруссия сделают все для военной безопасности Союзного государства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия и дальше будут делать все необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами», — подчеркнул Путин.

Российский лидер уточнил, что надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

«Данный комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешней границы», — указал он.

