В Совфеде объяснили, почему перенесли переговоры по Украине

Перенос переговоров по разрешению украинского кризиса с конца февраля на начало марта мог быть произведен по инициативе Киева, который заинтересован в затягивании процесса урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.