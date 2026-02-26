Ричмонд
В Совфеде объяснили, почему перенесли переговоры по Украине

Перенос переговоров по разрешению украинского кризиса с конца февраля на начало марта мог быть произведен по инициативе Киева, который заинтересован в затягивании процесса урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что, скорее всего, встречу [в Женеве] перенесли по просьбе Украины. Она же любой ценой пытается затянуть переговоры, придумывает всякие предлоги для этого», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Сенатор уточнил, что сомневается, что план Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта на Украине удастся реализовать.

Джабаров предположил, что перенос переговоров также может быть связан с техническими причинами. Он уточнил, что до марта остались считанные дни, и выразил уверенность, что делегация Киева прибудет на переговоры без конструктивного настроя.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил результативность переговоров по Украине. Он заявил, что стороны сузили круг вопросов для урегулирования конфликта, но оставшиеся пункты мирного плана потребуют особого внимания.

