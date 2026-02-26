Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы

Говоря о действиях, белорусский президент пояснил, что уже на практике началась реализация Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. И напомнил, что в декабре в Беларуси заступил на боевое дежурство российский ракетный комплекс «Орешник». Также он отметил слаженную работу Беларуси и России во внешней политике. И пояснил, что будет защищать общие интересы стран.