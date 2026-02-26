Ричмонд
Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы

Лукашенко: Беларусь и РФ должны быть готовы реагировать на любые вызовы.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о геополитическом раскладе после встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер заявил о необходимости развития отношений между Беларусью и Россией, сославшись на напряжение на Западе.

— В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки, прежде всего, на западных рубежах нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией, — подчеркнул он.

Также Лукашенко сказал о геополитическом раскладе и задачах, которые им обусловлены.

— Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, — уверен глава Беларуси.

Говоря о действиях, белорусский президент пояснил, что уже на практике началась реализация Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. И напомнил, что в декабре в Беларуси заступил на боевое дежурство российский ракетный комплекс «Орешник». Также он отметил слаженную работу Беларуси и России во внешней политике. И пояснил, что будет защищать общие интересы стран.

— Подписание Директивы о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов, — констатировал президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал о вызовах времени для «Белоруснефти».

