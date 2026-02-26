Ричмонд
+10°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран и США продолжат переговоры после паузы, сообщают СМИ

ТЕГЕРАН, 26 фев — РИА Новости. Иран и США взяли на переговорах в Женеве паузу для проведения консультаций, позже они продолжат диалог, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Источник: © РИА Новости

«Команды переговорщиков (Ирана и США — ред.) организовали перерыв для проведения консультаций. Переговоры планируется продолжить вечером», — говорится в сообщении иранского ТВ.

В то же время журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что переговоры между делегациями США и Ирана в Женеве завершились, они продолжались три часа.

В Женеве в четверг проходил третий раунд переговоров между Ираном и США при оманском посредничестве.

Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше