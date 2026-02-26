Иран и США продолжат переговоры после паузы, сообщают СМИ

В то же время журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что переговоры между делегациями США и Ирана в Женеве завершились, они продолжались три часа.
В Женеве в четверг проходил третий раунд переговоров между Ираном и США при оманском посредничестве.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.