Лукашенко сказал, к чему обязывает Беларусь и Россию геополитический расклад

Так, 26 февраля после встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путины белорусский лидер обратил внимание на международную ситуацию. Лукашенко заявил, что на фоне напряженной обстановки, в первую очередь, на западных рубежах стоит жизненная необходимость в развитии союзнических отношений и стратегического партнерства между Беларусью и Россией. Отдельно глава республики сказал также о геополитическом раскладе, требующем определенных действий.