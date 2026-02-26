Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, к чему обязывает Беларусь и Россию геополитический расклад, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 26 февраля после встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путины белорусский лидер обратил внимание на международную ситуацию. Лукашенко заявил, что на фоне напряженной обстановки, в первую очередь, на западных рубежах стоит жизненная необходимость в развитии союзнических отношений и стратегического партнерства между Беларусью и Россией. Отдельно глава республики сказал также о геополитическом раскладе, требующем определенных действий.
— Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, — констатировал белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.