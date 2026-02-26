Ричмонд
Politico: послы стран ЕС обсуждают ключевые решения в спецбункере

Послы стран Европейского союза регулярно проводят закрытые встречи в специальном помещении, защищённом от прослушки. Об этом сообщает Politico.

Источник: Reuters

По данным издания, речь идёт о Комитете постоянных представителей ЕС (Coreper II), который собирается в защищённой комнате для обсуждения наиболее чувствительных вопросов.

В публикации отмечается, что такие совещания проходят на постоянной основе.

Как уточняет Politico, необходимость ускоренного и конфиденциального реагирования связана с событиями вокруг Украины, а также с экономическими вызовами, с которыми сталкивается объединение.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с RT заявлял, что на фоне переговоров России и США по украинскому конфликту европейские лидеры заняли жёсткую позицию в отношении американского президента Дональда Трампа.

