Politico: послы стран ЕС обсуждают ключевые решения в спецбункере

По данным издания, речь идёт о Комитете постоянных представителей ЕС (Coreper II), который собирается в защищённой комнате для обсуждения наиболее чувствительных вопросов.
В публикации отмечается, что такие совещания проходят на постоянной основе.
Как уточняет Politico, необходимость ускоренного и конфиденциального реагирования связана с событиями вокруг Украины, а также с экономическими вызовами, с которыми сталкивается объединение.
Ранее политолог Юрий Светов в беседе с RT заявлял, что на фоне переговоров России и США по украинскому конфликту европейские лидеры заняли жёсткую позицию в отношении американского президента Дональда Трампа.