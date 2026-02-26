Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться

«Надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трёхлетний период. И самое главное — обязательно их выполнить», — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве.
По словам белорусского лидера, правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы.
На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений, всего 4,5%. Параллельно надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период.
Президент Белоруссии напомнил, что 2 апреля исполнится 30 лет договора об образовании сообщества Белоруссии и России, который заложил фундамент развития союзного строительства.
«За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в восемь раз с 6,5 миллиардов долларов в 1996 году до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году», — сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров, опережающими темпами развивается торговля услугами — транспортными, строительными, информационными.