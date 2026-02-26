Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться

«За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в восемь раз с 6,5 миллиардов долларов в 1996 году до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году», — сказал белорусский лидер.