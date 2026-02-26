Ричмонд
Лукашенко заявил о небывалом давлении на Венесуэлу, Кубу и Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о небывалом давлении на Венесуэлу, Кубу и Иран в последние недели, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В Москве на заседании Высшего госсовета Союзного государства белорусский лидер обратил внимание на блокирование глобальной торговой системы.

— Гнут и ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических и энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах, — подчеркнул он.

И добавил, что одним странам не разрешается экспортировать нефть, а другим не разрешают ее импортировать, или стараются не разрешить импорт. Лукашенко заметил, что в этом плане лидеров многополярного мира — Китай и Россию «еще хоть как-то опасаются», а вот на их союзников оказывают небывалое давление.

— Только в последние недели Венесуэла, Куба, Иран — наши общие партнеры — стали объектами грубейшего вмешательства. В первую очередь — через экономику, — прокомментировал глава Беларуси.

И резюмируя, Александр Лукашенко отметил, что рубежами безопасности в этой ситуации являются технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства. И подчеркнул, что эти рубежи не менее важны, чем военные и внешнеполитические.

Напомним, ранее Александр Лукашенко ответил на «конспирологию», сказав о попытках отрыва Беларуси от России, а также об Украине, контактах с президентом США Дональдом Трампом, личном участии в Совете мира и предложениях по ситуации с Венесуэлой.

Еще белорусский лидер сказал, к чему обязывает Беларусь и Россию геополитический расклад.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.

