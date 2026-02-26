Лукашенко: беглые озаботились тем, что белорусы ездят в Россию

«И сегодня уже их недостаточно… Наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток: меньше, конечно, в Китай, больше — в Москву, в Российскую Федерацию», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что это подтверждает правильность развития пассажирского ж/д-сообщения между двумя союзными странами.
Белорусский лидер напомнил, что скоро будут запущены приграничные беспересадочные поезда Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск. Ранее первый замначальника Белорусской железной дороги Александр Хорошевич пояснял, что вслед за этими поездами планируется пустить аналогичные между Псковом и Витебском, Брянском и Гомелем.
Кроме того, РЖД и БЖД договорились запустить ночные безостановочные «Ласточки» между столицами. В том числе это позволит решить проблему дефицита билетов.