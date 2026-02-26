Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: беглые озаботились тем, что белорусы ездят в Россию

МИНСК, 26 фев — Sputnik. После введения дополнительных поездов «Ласточка» на маршруте Москва — Минск миллионы белорусов стали ездить в столицу РФ, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства в Москве.

Источник: Sputnik.by

«И сегодня уже их недостаточно… Наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток: меньше, конечно, в Китай, больше — в Москву, в Российскую Федерацию», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это подтверждает правильность развития пассажирского ж/д-сообщения между двумя союзными странами.

Белорусский лидер напомнил, что скоро будут запущены приграничные беспересадочные поезда Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск. Ранее первый замначальника Белорусской железной дороги Александр Хорошевич пояснял, что вслед за этими поездами планируется пустить аналогичные между Псковом и Витебском, Брянском и Гомелем.

Кроме того, РЖД и БЖД договорились запустить ночные безостановочные «Ласточки» между столицами. В том числе это позволит решить проблему дефицита билетов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше