Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему белорусы не едут в Европу, пишет БелТА.
Так, в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства белорусский лидер подчеркнул важность реализации важных и нужных для людей проектов. Он обратил внимание, что расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат новые приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск. Также Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия ускорят сотрудничество в плане перевозок. И здесь же объяснил, почему белорусы не едут в Европу.
— Должен заметить (мне вчера доложили как раз): наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше — в Китай. Больше — в Москву, в Российскую Федерацию. Мы делаем то, что нужно нашим людям, — уверен глава республики.