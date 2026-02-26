Лукашенко объяснил, почему белорусы не едут в Европу

Так, в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства белорусский лидер подчеркнул важность реализации важных и нужных для людей проектов. Он обратил внимание, что расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат новые приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск. Также Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия ускорят сотрудничество в плане перевозок. И здесь же объяснил, почему белорусы не едут в Европу.