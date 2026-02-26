Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Противостояние санкциям и готовность реагировать на вызовы. Заявления Путина и Лукашенко

Москва и Минск вместе противостоят санкционному давлению и выступают за формирование многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Источник: РИА "Новости"

Геополитический расклад объективно ставит перед двумя странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ТАСС собрал ключевые заявления лидеров.

Интеграция

  • Граждане России и Белоруссии пользуются в двух странах равными правами, заявил Путин.
  • По словам российского лидера, интеграции двух государств помогают узы многовековой дружбы и общие ценности.
  • Россия и Белоруссия смогли за 30 лет интеграционного взаимодействия сформировать поистине общее пространство практически во всех сферах, отметил Путин.
  • Он также выразил уверенность, что сегодняшняя совместная работа послужит дальнейшему развитию российско-белорусского партнерства и союзничества.
  • Объем торговли и инвестиций между Россией и Белоруссией каждый год растет, отметил Путин.
  • Он сообщил, что товарооборот двух стран в 2025 году составил около $52 млрд, за год показатель вырос почти на 3%, заявил российский лидер.
  • Россия и Белоруссия воссоздадут прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами двух стран, сообщил Путин.
  • Он отметил, что транспортная сеть, связывающая две страны, расширяется.
  • Подписание директивы о поддержке и сотрудничестве России и Белоруссии в правосудии является важным шагом по защите международного права, заявил Лукашенко.
  • Он назвал интеграцию России и Белоруссии беспрецедентной, а парламентариев — мотором отношений.
  • Лукашенко заявил, что торговля услугами между Россией и Белоруссией развивается опережающими темпами.
  • По его словам, расширению возможностей для граждан России и Белоруссии послужит запускаемые через несколько месяцев приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам из Смоленска в Витебск и Оршу.

Безопасность и реагирование на вызовы

  • Россия и Белоруссия будут и дальше будут делать все необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Путин.
  • Российский лидер уточнил, что надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
  • По его словам, Москва и Минск вместе противостоят санкционному давлению и выступают за формирование многополярного мира.
  • Россия и Белоруссия намереваются подписать документ об организации совместной защиты своих граждан от преследования со стороны других стран, объявил Путин.
  • Геополитический расклад объективно ставит перед Белоруссией и Россией задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, заявил Лукашенко.
  • Лукашенко также упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник».
  • Если Китай и Россию в мире еще опасаются, то на их союзников оказывается давление, в их экономики грубейше вмешиваются, отметил он.

Сотрудничество с другими странами

  • Китай и Иран хотели бы развивать отношения с Белоруссией, перенимая опыт сотрудничества белорусских и российских регионов, заявил Лукашенко.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше