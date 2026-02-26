Противостояние санкциям и готовность реагировать на вызовы. Заявления Путина и Лукашенко

Геополитический расклад объективно ставит перед двумя странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ТАСС собрал ключевые заявления лидеров.
Интеграция
- Граждане России и Белоруссии пользуются в двух странах равными правами, заявил Путин.
- По словам российского лидера, интеграции двух государств помогают узы многовековой дружбы и общие ценности.
- Россия и Белоруссия смогли за 30 лет интеграционного взаимодействия сформировать поистине общее пространство практически во всех сферах, отметил Путин.
- Он также выразил уверенность, что сегодняшняя совместная работа послужит дальнейшему развитию российско-белорусского партнерства и союзничества.
- Объем торговли и инвестиций между Россией и Белоруссией каждый год растет, отметил Путин.
- Он сообщил, что товарооборот двух стран в 2025 году составил около $52 млрд, за год показатель вырос почти на 3%, заявил российский лидер.
- Россия и Белоруссия воссоздадут прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами двух стран, сообщил Путин.
- Он отметил, что транспортная сеть, связывающая две страны, расширяется.
- Подписание директивы о поддержке и сотрудничестве России и Белоруссии в правосудии является важным шагом по защите международного права, заявил Лукашенко.
- Он назвал интеграцию России и Белоруссии беспрецедентной, а парламентариев — мотором отношений.
- Лукашенко заявил, что торговля услугами между Россией и Белоруссией развивается опережающими темпами.
- По его словам, расширению возможностей для граждан России и Белоруссии послужит запускаемые через несколько месяцев приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам из Смоленска в Витебск и Оршу.
Безопасность и реагирование на вызовы
- Россия и Белоруссия будут и дальше будут делать все необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Путин.
- Российский лидер уточнил, что надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
- По его словам, Москва и Минск вместе противостоят санкционному давлению и выступают за формирование многополярного мира.
- Россия и Белоруссия намереваются подписать документ об организации совместной защиты своих граждан от преследования со стороны других стран, объявил Путин.
- Геополитический расклад объективно ставит перед Белоруссией и Россией задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы, заявил Лукашенко.
- Лукашенко также упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник».
- Если Китай и Россию в мире еще опасаются, то на их союзников оказывается давление, в их экономики грубейше вмешиваются, отметил он.
Сотрудничество с другими странами
- Китай и Иран хотели бы развивать отношения с Белоруссией, перенимая опыт сотрудничества белорусских и российских регионов, заявил Лукашенко.
Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.Читать дальше