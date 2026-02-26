Москва и Минск подписали документы после заседания Высшего Госсовета СГ

На заседании были подписаны постановления «О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства», «О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025−2026 годы», «Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год».
Сторонами была принята директива Высшего государственного совета Союзного государства «О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия», а также подписаны резолюции «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства» и «О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства».
Кроме того, РФ и Белоруссия подписали декрет «Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь».
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Москве провели заседание Высшего госсовета Союзного государства.