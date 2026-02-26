Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва и Минск подписали документы после заседания Высшего Госсовета СГ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская и белорусская стороны подписали семь документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, их список опубликован на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

На заседании были подписаны постановления «О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства», «О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025−2026 годы», «Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год».

Сторонами была принята директива Высшего государственного совета Союзного государства «О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия», а также подписаны резолюции «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства» и «О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства».

Кроме того, РФ и Белоруссия подписали декрет «Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь».

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Москве провели заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше