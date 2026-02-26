WSJ: США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов

По ее сведениям, американским представителям на переговорах с Ираном в Женеве была поставлена задача «дать ясно понять, что Иран должен демонтировать свои три главных ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также доставить весь обогащенный уран в США». Помимо этого, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы соглашение по иранскому ядерному досье было бессрочным.