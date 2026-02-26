Ричмонд
WSJ: США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран демонтировал три своих основных ядерных объекта, а также передал США весь обогащенный уран, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

По ее сведениям, американским представителям на переговорах с Ираном в Женеве была поставлена задача «дать ясно понять, что Иран должен демонтировать свои три главных ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также доставить весь обогащенный уран в США». Помимо этого, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы соглашение по иранскому ядерному досье было бессрочным.

В свою очередь Иран озвучивает США предложения, по которым Тегеран сократит обогащение урана с 60% до 1,5%, а также приостановит обогащение урана на семь лет.

Еще одним пунктом разногласий сторон, указывает издание, является желание США лишь минимально снизить санкционное давление на Иран при заключении соглашения. При этом Тегеран настаивает на том, что американские власти должны серьезно ослабить давление рестрикций на страну.

26 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Как сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, повестка третьего раунда переговоров в Женеве не изменилась по сравнению с предыдущим, Тегеран выступает за отмену санкций США и признание его права на мирное использование ядерной энергии.

