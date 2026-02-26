«Украине советовали молчать», — написал он в своем Telegram-канале.
В начале декабря Зеленский признал отсутствие возможности вернуть Крым в состав Украины.
В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.
