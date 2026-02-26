«Оливье, крокеты, щи и морковный пирог». Стало известно меню рабочего обеда Лукашенко и Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Лидерам подали оливье с копченым языком, картофельные крокеты со щукой и осетриной икрой. В качестве первого блюда были щи с томленой телятиной и копченой сметаной. А на второе на выбор подавали или черную треску с овощным тартаром и киноа, или медальоны из говядины с кремом из батата. Также в меню обеда были щербет из вишни и морковный пирог с мороженым.