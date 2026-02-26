Ричмонд
«Оливье, крокеты, щи и морковный пирог». Стало известно меню рабочего обеда Лукашенко и Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Лукашенко и Путин обедали оливье, треской и морковным пирогом с мороженым.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности рабочего обеда во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России. Меню опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин и другие члены Высшего госсовета отобедали изысканными блюдами из простых продуктов.

Лидерам подали оливье с копченым языком, картофельные крокеты со щукой и осетриной икрой. В качестве первого блюда были щи с томленой телятиной и копченой сметаной. А на второе на выбор подавали или черную треску с овощным тартаром и киноа, или медальоны из говядины с кремом из батата. Также в меню обеда были щербет из вишни и морковный пирог с мороженым.

На заседании Владимир Путин сказал, что Беларусь и РФ сделают все для обеспечения военной безопасности. А еще Александр Лукашенко объяснил, почему белорусы не едут в Европу.

Еще белорусский лидер сказал, к чему обязывает Беларусь и Россию геополитический расклад. Кроме того, президент Беларуси заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.

