«Оливье, крокеты, щи и морковный пирог». Стало известно меню рабочего обеда Лукашенко и Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Стали известны подробности рабочего обеда во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России. Меню опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин и другие члены Высшего госсовета отобедали изысканными блюдами из простых продуктов.
Лидерам подали оливье с копченым языком, картофельные крокеты со щукой и осетриной икрой. В качестве первого блюда были щи с томленой телятиной и копченой сметаной. А на второе на выбор подавали или черную треску с овощным тартаром и киноа, или медальоны из говядины с кремом из батата. Также в меню обеда были щербет из вишни и морковный пирог с мороженым.
На заседании Владимир Путин сказал, что Беларусь и РФ сделают все для обеспечения военной безопасности. А еще Александр Лукашенко объяснил, почему белорусы не едут в Европу.
Еще белорусский лидер сказал, к чему обязывает Беларусь и Россию геополитический расклад. Кроме того, президент Беларуси заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.