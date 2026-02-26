DSA: КСИР в ходе учений нанес ракетные удары по макету американской базы Аль-Дафра в ОАЭ

В статье говорится, что, имитируя высокоточные удары по укрепленным взлетно-посадочным полосам, укрытиям для самолетов и укрепленным бункерам, КСИР намеренно переключил внимание с символических демонстраций на оперативно значимые мишени.
Один из командующих КСИР по итогам учений заявил, что «наши силы готовы нанести решающие удары по любому агрессору, гарантируя, что ни одна вражеская база в регионе не останется в безопасности».
DSA уточняет, что авиабаза Аль-Дафра расположена к юго-западу от Абу-Даби и служит центральным узлом для 380-го экспедиционного авиакрыла ВВС США.
Имитационное моделирование КСИР показывает уязвимости материально-технического обеспечения и повышенный риск для американского персонала. Теперь США и их региональным союзникам придется пересмотреть укрепление базы и имеющиеся на базе средства противоракетной обороной, предполагает DSA.
ОАЭ через свой МИД заявили, что наиболее эффективной основой для урегулирования нынешнего кризиса являются «диалог, деэскалация, строгое соблюдение норм международного права и уважения суверенитета государств». Таким образом Абу-Даби пытается балансировать союзнические обязательства перед США с региональными целями деэскалации, считает издание.