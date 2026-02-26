Ричмонд
DSA: КСИР в ходе учений нанес ракетные удары по макету американской базы Аль-Дафра в ОАЭ

Иранский корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел имитацию ракетного удара по точной копии американской авиабазы Аль-Дафра, которая расположена в ОАЭ. Это свидетельствует не просто о тактической готовности Ирана, но и о продуманной демонстрации мер сдерживания, пишет новостной портал Defense Security Asia.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что, имитируя высокоточные удары по укрепленным взлетно-посадочным полосам, укрытиям для самолетов и укрепленным бункерам, КСИР намеренно переключил внимание с символических демонстраций на оперативно значимые мишени.

По мнению издания, это доказывает, что в любом сценарии эскалации Тегеран отдаст приоритет снижению потенциала США по организации атак с воздуха, а не беспорядочному обмену ракетными ударами.

Один из командующих КСИР по итогам учений заявил, что «наши силы готовы нанести решающие удары по любому агрессору, гарантируя, что ни одна вражеская база в регионе не останется в безопасности».

DSA уточняет, что авиабаза Аль-Дафра расположена к юго-западу от Абу-Даби и служит центральным узлом для 380-го экспедиционного авиакрыла ВВС США.

Она объединяет истребительную авиацию, платформы разведки, наблюдения и дозаправки в воздухе, что делает ее важной целью в иранском военном планировании.

Имитационное моделирование КСИР показывает уязвимости материально-технического обеспечения и повышенный риск для американского персонала. Теперь США и их региональным союзникам придется пересмотреть укрепление базы и имеющиеся на базе средства противоракетной обороной, предполагает DSA.

ОАЭ через свой МИД заявили, что наиболее эффективной основой для урегулирования нынешнего кризиса являются «диалог, деэскалация, строгое соблюдение норм международного права и уважения суверенитета государств». Таким образом Абу-Даби пытается балансировать союзнические обязательства перед США с региональными целями деэскалации, считает издание.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
