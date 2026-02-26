Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки

«Министр иностранных дел Молдавии Попшой сравнил СНГ с чемоданом без ручки, членство в котором — имеется в виду не в чемодане, видимо, надо бы уточнить у Попшоя — не приносит, как он считает, реальной пользы… Лучше чемодан без ручки, чем ручка без чемодана, как в вашем случае», — сказала Захарова.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше