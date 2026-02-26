Ричмонд
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя, сравнившего СНГ с чемоданом без ручки.

Источник: © РИА Новости

«Министр иностранных дел Молдавии Попшой сравнил СНГ с чемоданом без ручки, членство в котором — имеется в виду не в чемодане, видимо, надо бы уточнить у Попшоя — не приносит, как он считает, реальной пользы… Лучше чемодан без ручки, чем ручка без чемодана, как в вашем случае», — сказала Захарова.

