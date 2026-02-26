Reuters: Россия и США «вынуждают» Исландию вступить в ЕС

Как напоминает агентство, Рейкьявик отказался от вступления в ЕС в 2013 году после четырех лет переговоров. Однако стремительный рост стоимости жизни и конфликт на Украине возродили интерес островного государства к вступлению в блок. А неоднократные угрозы президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию, которая расположена между Исландией и США, сделали вопрос о членстве в ЕС еще актуальнее.