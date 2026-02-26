Ричмонд
Reuters: Россия и США «вынуждают» Исландию вступить в ЕС

Исландия в ближайшие месяцы проведет референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз. Такое решение исландских властей связано с «угрозами» со стороны США и России.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом в среду во время визита в Польшу сообщила премьер-министр Криструн Фростадоуттир, передает агентство Reuters. «В ближайшие месяцы мы собираемся провести референдум об открытии переговоров о возможном вступлении Исландии в ЕС», — сказала Фростадоуттир на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Как напоминает агентство, Рейкьявик отказался от вступления в ЕС в 2013 году после четырех лет переговоров. Однако стремительный рост стоимости жизни и конфликт на Украине возродили интерес островного государства к вступлению в блок. А неоднократные угрозы президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию, которая расположена между Исландией и США, сделали вопрос о членстве в ЕС еще актуальнее.

Согласно Reuters, Исландия, где проживает почти 400 000 человек, уже является частью единого рынка ЕС, Шенгенской зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Она также является членом НАТО.

