СМИ: Британия под давлением Трампа приостановила передачу островов Чагос Маврикию

«Мы делаем паузу для обсуждения озабоченностей наших американских коллег», — заверил британских парламентариев Фальконер. В декабре к паузе в этом вопросе «в свете меняющихся геополитических обстоятельств» призвали британские консерваторы, которые уже давно выступают против сделки. Тогда Стивен Даути, министр по делам Европы и Северной Америки, обвинил коллег-консерваторов в использовании «парламентских трюков» в попытке «саботировать» законодательство.
Генеральный прокурор Маврикия Гэвин Гловер в четверг заявил, что его не удивили комментарии замминистра: «За последние три недели не было никаких обсуждений законодательного процесса». Госдепартамент США, в свою очередь, сообщил, что ему нечего добавить после комментариев Фальконера.
В среду Найджел Фарадж, глава партии Reform UK, тоже выразил протест против сделки с Маврикием, у которого, по его словам, нет никаких оснований, чтобы претендовать на острова Чагос.
А Мальдивы, у которых больше, чем у Маврикия, оснований для владения архипелагом, «в ближайшие дни» подадут встречный иск в Международный суд ООН по этому вопросу, предупредил он.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал британского премьер-министра Кира Стармера отказаться от сделки, несмотря на то, что ранее и он, и Госдеп США выражали поддержку договоренностям. Позднее Трамп назвал передачу контроля над островами Маврикию «позором для нашего великого соседа (Британии)».
По условиям сделки Британия собиралась уступить суверенитет над архипелагом Чагос, который контролирует с начала XIX века, Маврикию и в течение 99 лет ежегодно платить около 101 млн фунтов за аренду крупнейшего острова Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база.
