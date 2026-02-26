СМИ: Британия под давлением Трампа приостановила передачу островов Чагос Маврикию

«Мы делаем паузу для обсуждения озабоченностей наших американских коллег», — заверил британских парламентариев Фальконер. В декабре к паузе в этом вопросе «в свете меняющихся геополитических обстоятельств» призвали британские консерваторы, которые уже давно выступают против сделки. Тогда Стивен Даути, министр по делам Европы и Северной Америки, обвинил коллег-консерваторов в использовании «парламентских трюков» в попытке «саботировать» законодательство.