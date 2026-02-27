От соцподдержки до технологий: Мишустин похвалил Челябинскую область за промышленность и социалку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2025 год выделил Челябинскую область как один из ключевых регионов, укрепляющих промышленный и технологический суверенитет страны. По словам премьер-министра, Южный Урал сегодня становится локомотивом роста государства от социальной политики до роботизации производств.