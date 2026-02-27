От соцподдержки до технологий: Мишустин похвалил Челябинскую область за промышленность и социалку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2025 год выделил Челябинскую область как один из ключевых регионов, укрепляющих промышленный и технологический суверенитет страны. По словам премьер-министра, Южный Урал сегодня становится локомотивом роста государства от социальной политики до роботизации производств.
Глава кабмина напомнил о расширении мер поддержки семей в стране: было введено единое пособие для малообеспеченных, увеличены налоговые вычеты на детей, а с 2026 года заработает механизм «Семейной выплаты» с перерасчетом НДФЛ для многодетных родителей.
Отдельно Мишустин подчеркнул поддержку участников СВО и их семей. В Челябинской области, помимо федеральных льгот, действуют собственные меры: единовременная выплата контрактникам увеличена до 3 млн рублей, ветеранам-инвалидам предоставляется субсидия на покупку автомобиля в размере 1,56 млн рублей. Также введены бесплатное питание для детей военнослужащих и предоставление земельных участков их семьям.
Особый акцент премьер сделал на промышленной автоматизации. Челябинская область названа в числе ведущих центров роботизации наряду с Московским регионом, Татарстаном и рядом других субъектов. По оценкам экспертов, количество промышленных роботов в стране выросло более чем в 1,5 раза.
Сегодня на предприятиях Южного Урала работают свыше 680 робототехнических комплексов, а в перспективе их число планируют увеличить до 5 тысяч. В числе приоритетов правительства на 2026 год Мишустин обозначил сбережение народа, экономический рост, выпуск конкурентоспособной продукции, благоприятную деловую среду и постоянное технологическое обновление.