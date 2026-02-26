Дело против Гуцул полностью сфабриковано, заявил замглавы Гагаузии

«Дело против башкана (главы — ред.) Евгении Гуцул полностью сфабриковано. Придет время и люди, сфабриковавшие дело против башкана, будут сидеть в тюрьме. Она впоследствии выиграет все суды, включая ЕСПЧ», — заявил Узун, выступая в Комрате на заседании «круглого стола», организованного гражданской платформой «Наша автономия».
По его словам, Гуцул в качестве политика уже «стала в один ряд с отцами-основателями автономии».
«Виноваты люди из партии “Действие и солидарность”, их задача — держать Гуцул в клетке, взаперти. Они обезглавили Гагаузию. Это сговор против целого народа», — полагает чиновник.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого, 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.