Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Если Владимир Зеленский решил показать свой бункер, где прятался два года, это значит, что ему подготовили новый и лучше укомплектованный, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Если Зеленский демонстрирует старый бункер, то значит ему подготовили новый, где-то глубже, дальше или лучше укомплектованный, с более удобной кроваткой и тайными входами для посещения», — сказал Мирошник.

Накануне Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его. Бункер на Банковой улице в центре Киева, показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички «Руководство кабмина», «Аппарат Верховной рады» и другие. По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда, кабмин, в бункере же проводились совещания с военными. Бункер не был лишен комфорта, например в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.