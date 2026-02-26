В МИД прокомментировали показ бункера Зеленским

Накануне Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его. Бункер на Банковой улице в центре Киева, показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички «Руководство кабмина», «Аппарат Верховной рады» и другие. По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда, кабмин, в бункере же проводились совещания с военными. Бункер не был лишен комфорта, например в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.