Глава МИД Польши Сикорский: «Северные потоки» демонтировали украинцы

Публикация Der Spiegel имеет частичные параллели со статьей известного американского журналиста Сеймура Херша, который писал о причастности ЦРУ к подрыву «Северных потоков» еще в 2023 году. По словам Херша, бомбы с дистанционными взрывателями были установлены на «Северных потоках» высококвалифицированными водолазами ВМС США в июне 2022 года под прикрытием масштабных морских учений НАТО BALTOPS-2022. Позже, в сентябре, их привели в действие сотрудники норвежских спецслужб. Подрыв был осуществлен с санкции администрации Байдена. Прямых доказательств представлено не было, Херш писал со ссылкой на источники — при этом он имеет репутацию одного из лучших в США журналистов-расследователей. В Пентагоне его слова опровергли.