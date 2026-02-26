Сийярто заявил, что Киев требует оружия за транзит нефти

Киев требует оружия и денег в обмен на возобновление транзита российской нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Как сообщает издание Magyar Nemzet, глава венгерского МИД сообщил, что украинская сторона признала отсутствие технических причин для остановки поставок.
«Нет физических или технических причин» для прекращения транзита, процитировал Сийярто позицию, озвученную представителю Венгрии в МИД Украины.
По словам министра, в Киеве дали понять, что хотят «оружие и деньги в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию».
«Украинцы шантажируют Венгрию. В Киеве признали, что держат трубопровод закрытым по политическим причинам», — заявил он.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен выполнять эти требования. «Венгрия не отправит украинцам деньги венгерских граждан и не будет поставлять оружие ради продолжения безнадежной войны», — сказал он.
Министр добавил, что Венгрия продолжит добиваться открытия трубопровода и прекращения вмешательства в венгерский избирательный процесс.