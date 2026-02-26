Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто заявил, что Киев требует оружия за транзит нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина требует оружие и деньги за возобновление транзита нефти в страну.

Источник: Аргументы и факты

Киев требует оружия и денег в обмен на возобновление транзита российской нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Как сообщает издание Magyar Nemzet, глава венгерского МИД сообщил, что украинская сторона признала отсутствие технических причин для остановки поставок.

«Нет физических или технических причин» для прекращения транзита, процитировал Сийярто позицию, озвученную представителю Венгрии в МИД Украины.

По словам министра, в Киеве дали понять, что хотят «оружие и деньги в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию».

«Украинцы шантажируют Венгрию. В Киеве признали, что держат трубопровод закрытым по политическим причинам», — заявил он.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен выполнять эти требования. «Венгрия не отправит украинцам деньги венгерских граждан и не будет поставлять оружие ради продолжения безнадежной войны», — сказал он.

Министр добавил, что Венгрия продолжит добиваться открытия трубопровода и прекращения вмешательства в венгерский избирательный процесс.

Ранее Госдума РФ приняла обращение к властям Великобритании, Франции, Германии, а также к Европарламенту и ООН в связи с информацией о возможных планах передачи Украине ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше