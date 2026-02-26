Ричмонд
Госдума в I чтении приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР

Депутаты ГД приняли проект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида.

В законопроекте предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Будет предусмотрена ответственность за уничтожение, а также повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти жертв. Наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что данная инициатива позволит усилить правовую охрану исторической памяти.

Ранее KP.RU писал, что Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды, а также по пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.

