РИА Новости: Дмитриев прибыл в отель в Женеве на переговоры с делегацией США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где, как ожидается, состоятся переговоры с США, в которых он примет участие.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дмитриев планирует прибыть в Женеву на переговоры с Соединёнными Штатами 26 февраля.

Сегодня, 26 февраля, телеканал Sky News сообщил, что в Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины.

До этого встретились американская и иранская стороны. Как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, на переговорах Тегеран и Вашингтон выдвинули «важные предложения» по санкциям и ядерному вопросу. По его словам, диалог продолжится после консультаций со столицами.

