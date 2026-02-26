РИА Новости: Дмитриев прибыл в отель в Женеве на переговоры с делегацией США

До этого встретились американская и иранская стороны. Как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, на переговорах Тегеран и Вашингтон выдвинули «важные предложения» по санкциям и ядерному вопросу. По его словам, диалог продолжится после консультаций со столицами.