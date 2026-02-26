Трамп провел закрытый брифинг с разведкой

Сообщалось, что брифинг был запланирован на 19:00 по московскому времени. Он пройдет на фоне переговоров делегаций США и Ирана в Женеве.
Ранее KP.RU сообщил, что в Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Делегация Ирана прибыла в Женеву через диппредставительство Омана, а спецпредставитель США Стивен Уиткофф прибыл ранее. Руководителем иранской делегации стал глава МИД Аббас Аракчи, который направился в Женеву 25 февраля.
При это появилась информация, что военнослужащие США готовят план атак на Иран с прицелом на уничтожение руководства страны. Подробнее об этом читайте на сайте издания KP.RU.