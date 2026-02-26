«Твердолобое невежество»: Захарова осадила Мерца за слова о «варварской» России под копирку Геббельса

«Он [Мерц] заявил, что Россия, прямая цитата, в настоящий момент находится в состоянии глубочайшего варварства. Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать. Дело в том, что германский канцлер в очередной раз блеснул своим твердолобым невежеством, а заодно и продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами», — пояснила дипломат.
По словам Захаровой, немецкому народу надо задуматься, а кто вообще стоит у руля власти в ФРГ. Ведь это страшная ситуация, когда в Берлине цитируют идейных вдохновителей нацистов, отметила она. Дипломат напомнила, что Геббельс лично приказал переиздать книжку де Кюстина, восхищаясь его русофобской идеологией. Также Захарова посоветовала немцам не забывать, что римляне называли варварами германские племена, считая их неграмотными, дикими и некультурными.
«Да и нынешняя ФРГ, с её воинствующей и насаждаемой всем своим всем слоям своего населения русофобии, грабежом чужого имущества от нефтеперерабатывающих заводов до наручных часов и женских украшений на германской таможне — сомнительный образчик цивилизованности», — заметила представитель МИД РФ.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа нацистами и оскорбление памяти жертв. Документ дополняет статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, вводя наказание за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также за публичное отрицание самого факта геноцида и оскорбление памяти погибших.
