«Твердолобое невежество»: Захарова осадила Мерца за слова о «варварской» России под копирку Геббельса

«Он [Мерц] заявил, что Россия, прямая цитата, в настоящий момент находится в состоянии глубочайшего варварства. Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать. Дело в том, что германский канцлер в очередной раз блеснул своим твердолобым невежеством, а заодно и продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами», — пояснила дипломат.