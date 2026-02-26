В Раде назвали неудачником скелетониста Гераскевича

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича назвали неудачником в Верховной раде после его призыва лишить легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины.
С таким заявлением выступил депутат Артем Дмитрук.
«Мы наблюдаем явление, которое можно назвать “неудачники-герои”. Когда отсутствие результата заменяют громкими политическими заявлениями… Нападки на Бубку… Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня», — написал он в соцсетях.
Ранее Владимир Зеленский лишил Сергея Бубку выплаты олимпийской стипендии.
12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. Спортсмен отказался заменить шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, что, по версии МОК, нарушало Олимпийскую хартию, запрещающую политические акции на соревнованиях. После отстранения он потребовал от МОК публичных извинений и компенсации.
Гераскевич также выступил с критикой главы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и заявил, что она должна покинуть должность. Иск украинской стороны в Спортивный арбитражный суд был отклонен.