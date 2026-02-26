В Раде назвали неудачником скелетониста Гераскевича

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. Спортсмен отказался заменить шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, что, по версии МОК, нарушало Олимпийскую хартию, запрещающую политические акции на соревнованиях. После отстранения он потребовал от МОК публичных извинений и компенсации.