В Раде назвали неудачником скелетониста Гераскевича

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал украинского скелетониста Владислава Гераскевича после его заявлений о Сергее Бубке.

Источник: Аргументы и факты

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича назвали неудачником в Верховной раде после его призыва лишить легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины.

С таким заявлением выступил депутат Артем Дмитрук.

«Мы наблюдаем явление, которое можно назвать “неудачники-герои”. Когда отсутствие результата заменяют громкими политическими заявлениями… Нападки на Бубку… Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня», — написал он в соцсетях.

Ранее Владимир Зеленский лишил Сергея Бубку выплаты олимпийской стипендии.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. Спортсмен отказался заменить шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, что, по версии МОК, нарушало Олимпийскую хартию, запрещающую политические акции на соревнованиях. После отстранения он потребовал от МОК публичных извинений и компенсации.

Гераскевич также выступил с критикой главы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и заявил, что она должна покинуть должность. Иск украинской стороны в Спортивный арбитражный суд был отклонен.